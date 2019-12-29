2019-12-29T07:00:20+03:00
Общество

Эксперт рассказал,что категорически нельзя есть на Новый год

Биотехнолог дала советы по выбору рыбы
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Эксперт рассказал,что категорически нельзя есть на Новый годЭксперт рассказал,что категорически нельзя есть на Новый годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Заведующая кафедрой "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Ирина Потороко рассказала, что не стоит есть на Новый год. Речь идет о рыбе. Эксперт объяснила, как правильно выбрать, и где лучше покупать этот продукт.

- Если рыба лежит на льду без упаковки, ее ни в коем случае нельзя употреблять сырой, к примеру, в виде суши, или самостоятельно солить. Такая рекомендация касается именно той рыбы, которую трогали руками продавцы и покупатели, - это значит, что там уже поселились и размножаются бактерии. Любую продукцию без вакуумной упаковки следует обработать термически, - объяснила эксперт в интервью "Известиям".

Она также уточнила, что не стоит употреблять в пищу рыбу, которая была куплена в магазинах, в больших количествах. Эксперт объяснила это тем, что около 90% продукции выращено в искусственных водоемах. По словам Потороко, ней в 2–2,5 раза больше жира, чем в дикой. Поэтому не стоит есть ее в больших количествах. Лучше обойтись одним бутербродом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал,что категорически нельзя есть на Новый год
В США число массовых убийств в 2019 году стало рекордным
В Танзании умерла самая старая в мире самка черного носорога
В Польше объяснили слова Путина о дипломате, поддержавшем идею выслать евреев в Африку
В Мексике шесть человек погибли при вооруженном нападении на заправку
В "Нафтогаз" заявили, что текст соглашения о транзите газа еще не готов
Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану канадской сборной после победы в мачте
Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины Гагариной
Террористы атаковали сирийскую армию в Идлибе
Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря
Иран пригрозил уничтожить любые разведывательные аппараты в районе проведения учений с РФ и Китаем
Киевский суд отпустил трех бойцов "Беркута", обвиняемых по делу о "евромайдане"
Путин утвердил механизмы расселения аварийных домов
В Госдуме отреагировали на заявление Украины о "Северном потоке-2"
Путин подписал закон о выделении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми
Радикалы заблокировали СИЗО в Киеве, чтобы сорвать обмен задержанными в Донбассом