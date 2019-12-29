Эксперт рассказал,что категорически нельзя есть на Новый год

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-29T07:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Заведующая кафедрой "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Ирина Потороко рассказала, что не стоит есть на Новый год. Речь идет о рыбе. Эксперт объяснила, как правильно выбрать, и где лучше покупать этот продукт.

- Если рыба лежит на льду без упаковки, ее ни в коем случае нельзя употреблять сырой, к примеру, в виде суши, или самостоятельно солить. Такая рекомендация касается именно той рыбы, которую трогали руками продавцы и покупатели, - это значит, что там уже поселились и размножаются бактерии. Любую продукцию без вакуумной упаковки следует обработать термически, - объяснила эксперт в интервью "Известиям".

Она также уточнила, что не стоит употреблять в пищу рыбу, которая была куплена в магазинах, в больших количествах. Эксперт объяснила это тем, что около 90% продукции выращено в искусственных водоемах. По словам Потороко, ней в 2–2,5 раза больше жира, чем в дикой. Поэтому не стоит есть ее в больших количествах. Лучше обойтись одним бутербродом.

ИСТОЧНИК KP.RU