2019-12-29T08:32:50+03:00
В мире

В Раде объяснили страх Украины из-за "Северного потока — 2"

Депутат Евгений Мураев заявил, что "обводящие газопроводы полностью замещают мощности украинской газотранспортной системы"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Раде объяснили страх Украины из-за "Северного потока — 2"В Раде объяснили страх Украины из-за "Северного потока — 2"Фото: REUTERS
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Депутат Верховной Рады, Евгений Мураев, заявил, что с помощью газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" РФ сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы. Так он объяснил главный страх Незалежной из-за функционирования газопроводов.

В пятницу, 20 декабря, состоялось подписание протокола о газовом сотрудничестве между Россией и Украиной.

- По плану, в следующем году российский концерн забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов, - отметил Мураев в интервью для украинского телеканала "НАШ".

Уточняется, что для продолжения транзита газа российский "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение. А с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

- То есть эти обводящие газопроводы ("Северный поток-2" и "Турецкий поток") полностью замещают мощности украинской газотранспортной системы, - также отметил Мураев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что председатель Еврокомиссии раскритиковала США за санкции против подрядчиков "Северного потока-2". Урсула фон дер Ляйен прокомментировала введение американских санкций в отношении европейских компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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