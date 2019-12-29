2019-12-29T08:08:28+03:00
В мире

"Я ценю языковое богатство": Внуки главы Эстонии ходят в русский детский сад

Керсти Кальюлайд уверена, что уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что ее внуки ходят в русский детский сад. Политик объясняет это тем, что уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.

- Мои внуки вообще ходят в русский детсад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством, - отметила эстонский лидер.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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