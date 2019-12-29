Представители ЛНР с группой пленных выехали на обмен с Киевом
На пункте-пропуска "Майорск" должен пройти обмен удерживаемыми лицами с украинской стороной
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Представители самопровозглашенной ЛНР выехали на пункт-пропуска "Майорск", где должен пройти обмен пленными с украинской стороной.
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской народной республики Ольга Кобцева сообщила, что "Киев до конца выполнит свои обязательства".
При этом точное количество человек, которые будут участвовать в обмене, стороны пока не называют.
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ИСТОЧНИК KP.RU