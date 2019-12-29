2019-12-29T18:49:56+03:00
Политика

Косачев: обмен пленными дает надежду на реализацию Минских соглашений

В воскресенье, 29 декабря, представители Киева и ЛДНР освободили свыше 200 задержанных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Состоялся долгожданный обмен военнопленными между Киевом, Донецкой и Луганской народными республикамиСостоялся долгожданный обмен военнопленными между Киевом, Донецкой и Луганской народными республикамиФото: REUTERS
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Обмен военнопленными между Киевом и Донбассом, безусловно, является позитивным событием и дает надежду на реализацию всех остальных пунктов Минских соглашений. Такого мнения придерживается глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

Сенатора особенно волнует реализация пятого, одиннадцатого и двенадцатого положений договоренностей, в которых речь идет об амнистии заключенных, предоставлении Донбассу особого статуса и проведении выборов в республиках.

"Так или иначе отсчет времени наконец-то идет в правильную сторону", - цитирует ТАСС Косачева.

Глава комитета подчеркнул, что теперь дело, в первую очередь, за политической волей Киева, а также Донецкой и Луганской народных республик.

"Сейчас эта воля была-таки проявлена, несмотря на известное сопротивление с обеих сторон", - добавил сенатор.

Сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 29 декабря, на линии соприкосновения в Донбассе прошел обмен военнопленными в формате "всех на всех". По предварительным данным, Киев освободил 139 человек, включая россиян и экс-бойцов "Беркута", а ЛДНР - 81.

Дарья Морозова - уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики.Никита МАКАРЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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