МИД Британии рассказал о самых нелепых обращениях в посольства страны

СЕГОДНЯ 22:13 2019-12-29T22:13:44+03:00

Дипломатов просили помочь в выборе платья, достать номер рэпера и определить национальность человека по сперме

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У Министерства иностранных дел Великобритании есть традиция. Каждый раз в преддверии Нового года ведомство публикует самые смешные и глупые обращения граждан в дипломатические представительства страны за границей.

В 2019-м в десятку лучших вошла просьба жительницы Швеции, которую пригласили на прием в Виндзорский замок. Она хотела, чтобы сотрудники британского консульства помогли ей в выборе вечернего наряда.

Также необычной дипломатам показалась жалоба мужчины на ужасное питание в самолете. Подданный королевства попросил посольство забронировать ему место в лайнере другой авиакомпании, а от дипмиссии в Нигерии как-то потребовали достать номер американского рэпера 50 Сent.

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ИСТОЧНИК KP.RU