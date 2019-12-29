МИД Британии рассказал о самых нелепых обращениях в посольства страны
У Министерства иностранных дел Великобритании есть традиция. Каждый раз в преддверии Нового года ведомство публикует самые смешные и глупые обращения граждан в дипломатические представительства страны за границей.
В 2019-м в десятку лучших вошла просьба жительницы Швеции, которую пригласили на прием в Виндзорский замок. Она хотела, чтобы сотрудники британского консульства помогли ей в выборе вечернего наряда.
Также необычной дипломатам показалась жалоба мужчины на ужасное питание в самолете. Подданный королевства попросил посольство забронировать ему место в лайнере другой авиакомпании, а от дипмиссии в Нигерии как-то потребовали достать номер американского рэпера 50 Сent.
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ИСТОЧНИК KP.RU