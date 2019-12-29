В Белоруссии сообщили об отмене роуминга с Россией с сентября 2020 года

29 Дек. 22:55 2019-12-29T22:56:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Роуминг между Россией и Белоруссией "умрет". Его отменят в следующем году 1 сентября. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой.

"Много дискуссий велось и с нашими операторами, и с российскими операторами. Но я рад, что регуляторы наконец-то договорились", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам Крутого, тарифы, по которым жители двух стран смогут общаться между собой, будут "очень близки". Разница в стоимости разговоров останется, но "абсолютно символическая".

Сайт kp.ru писал, что отмена роуминга между Россией и Белоруссией обсуждалась на протяжении нескольких лет, начиная с 2017 года. Тогда председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила распространить единый тариф на территорию всех стран СНГ, тогда как представители Минска хотели лишь снижения стоимости услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU