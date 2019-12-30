2019-12-30T02:40:07+03:00
Политика

Ким Чен Ын потребовал принять «наступательные» меры для безопасности КНДР

Северокорейский лидер выступил на пленуме центрального комитета Трудовой партии страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил на пленуме центрального комитета Трудовой партии КНДРСеверокорейский лидер Ким Чен Ын выступил на пленуме центрального комитета Трудовой партии КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын, в преддверии Нового года выступая на пленуме центрального комитета Трудовой партии КНДР, потребовал принять «конструктивные и наступательные» меры, которые обеспечат безопасность страны.

Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщил официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В сообщении издания говорится, что «поставив задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР», глава государства «потребовал принять конструктивные и наступательные меры для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны в условиях настоящей ситуации».

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала 2019 года военные КНДР провели около полутора десятков испытаний различных типов вооружения, а в декабре Пхеньян объявил об очередном «очень важном» испытании на космодроме Сохэ, которое «поднимет ядерное сдерживание страны на новый уровень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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