30 декабря в Москву придет настоящая новогодняя метель

СЕГОДНЯ 03:22 2019-12-30T03:36:57+03:00

Ветер с порывами до 18 м/с и снег прогнозируются в Москве в понедельник Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По прогнозам Гидрометцентра, снег в столице будет идти до позднего вечера и покроет землю на 3 – 4 см

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В понедельник, 30 декабря, по прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются снегопад и сильный ветер. О том, что москвичей и гостей столицы в предпоследний день уходящего 2019 года ожидает настоящая новогодняя метель, рассказал журналистам и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в первой половине дня 30 декабря будет достаточно холодно, «но к Москве приближается ложбина низкого давления, и это скажется на том, что после полудня начнутся изменения»: начнется вьюга.

«Будет сильный ветровой режим - скорость ветра будет около 10 метров в секунду, но порывы будут и 15-18 м/с. Кроме того, начнется снег, то есть будет метель, такая настоящая метель», - сообщил Роман Вильфанд ТАСС.

Представитель Гидрометцентра добавил, что ориентировочно снег в городе будет идти до 21:00 – 23:00 и покроет землю примерно на три – четыре сантиметра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее синоптики говорили, что на Новый год в Москве будет немного снега – не больше одного сантиметра, и легкий морозец.

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ИСТОЧНИК KP.RU