2019-12-30T03:36:57+03:00
Новый год 2020

30 декабря в Москву придет настоящая новогодняя метель

По прогнозам Гидрометцентра, снег в столице будет идти до позднего вечера и покроет землю на 3 – 4 см
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Ветер с порывами до 18 м/с и снег прогнозируются в Москве в понедельникВетер с порывами до 18 м/с и снег прогнозируются в Москве в понедельникФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В понедельник, 30 декабря, по прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются снегопад и сильный ветер. О том, что москвичей и гостей столицы в предпоследний день уходящего 2019 года ожидает настоящая новогодняя метель, рассказал журналистам и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в первой половине дня 30 декабря будет достаточно холодно, «но к Москве приближается ложбина низкого давления, и это скажется на том, что после полудня начнутся изменения»: начнется вьюга.

«Будет сильный ветровой режим - скорость ветра будет около 10 метров в секунду, но порывы будут и 15-18 м/с. Кроме того, начнется снег, то есть будет метель, такая настоящая метель», - сообщил Роман Вильфанд ТАСС.

Представитель Гидрометцентра добавил, что ориентировочно снег в городе будет идти до 21:00 – 23:00 и покроет землю примерно на три – четыре сантиметра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее синоптики говорили, что на Новый год в Москве будет немного снега – не больше одного сантиметра, и легкий морозец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда сходить в Москве на Новый год 2019-2020: где 30 и 31 декабря настроиться на праздник, а 1 января его продолжить

У многих предпраздничные выходные дни уже начались. Мы расскажем, куда сходить, чтобы приобщиться к прекрасному, а заодно и на веселую волну настроиться. Событий накануне Нового года 30-31 декабря 2019 года в Москве пройдет немало, да и 1 января уже наступившего 2020-го спать столица тоже не собирается (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эспер и Помпео доложили Трампу об атаках в Ираке и Сирии
Захарова назвала вызов российского посла в МИД Польши попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу
30 декабря в Москву придет настоящая новогодняя метель
Жертвами атаки США в Ираке стали 25 человек, более 50 пострадали
Ким Чен Ын потребовал принять «наступательные» меры для безопасности КНДР
В ходе протестов в Черногории пострадали четверо полицейских
В США небольшой самолет упал на жилой дом, погиб пилот
Пушков напомнил Моравецкому, что Польша «набивалась в союзники к Гитлеру»
Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал, когда его сын завершит спортивную карьеру
Зеленский лично встретил в Киеве вернувшихся из Донбасса украинских военных
Жертвами стрельбы в церкви в Техасе стали два человека, еще один ранен
В Белоруссии сообщили об отмене роуминга с Россией с сентября 2020 года
МИД Британии рассказал о самых нелепых обращениях в посольства страны
Bloomberg назвал главное достижение Путина за 20 лет
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии
В Британии мужчина забеременел от женщины. Роды принимал врач-трансгендер
Иран предложил соседям поучаствовать в учениях с Россией и Китаем
"Ростелеком" опроверг утечку данных пользователей портала госуслуг
Путин позвонил Трампу, чтобы поблагодарить за помощь
Козак назвал очень тяжелым решение о выплате Украине $2,9 млрд
Путин и Меркель отметили прогресс в переговорах о транзите газа через Украину
Косачев: обмен пленными дает надежду на реализацию Минских соглашений