NYT: Эспер, Помпео и Болтон пытались уговорить Трампа не замораживать военную помощь Украине

СЕГОДНЯ 05:27 2019-12-30T05:50:41+03:00

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Глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майкл Помпео и бывший советник президента страны по национальной безопасности Джон Болтон пытались уговорить Дональда Трампа не блокировать военную помощь Украине, сообщает газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По словам собеседников издания, в конце августа Эспер, Помпео и Болтон встречались с Трампом в Овальном кабинете, причем якобы об этой встрече ранее никому не было известно. Во время беседы с главой Белого дома министр обороны, руководитель внешнеполитического ведомства и советник безрезультатно пытались убедить американского лидера отказаться от решения о заморозке военной помощи Киеву. Как утверждают источники газеты, сотрудники вашингтонской администрации настаивали на том, что помощь Незалежной отвечает важнейшим интересам Соединенных Штатов, однако президент остался непреклонен в этом вопросе.

NYT отмечает, что решение Трампа вызвало серьезные разногласия среди высокопоставленных чиновников вашингтонской администрации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США распорядился временно заморозить военную помощь Украине, пока не станет понятно, как ее Киев использует. Отмечалось, что это не было попыткой надавить на нового президента Незалежной Владимира Зеленского, поскольку такое решение Трамп принял до скандального телефонного разговора с украинским коллегой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU