2019-12-30T06:23:06+03:00
Туризм

В России могут создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Главная цель инициативы – чтобы билеты по сниженным ценам были доступны не только льготникам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССВ России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В России может появиться новая авиакомпания для полетов на Дальний Восток и обратно по доступным ценам. Этот вопрос правительство обсуждает с крупными российскими банками и профильными ведомствами. В качестве альтернативного варианта рассматривается возможность увеличения субсидирования уже существующих российских авиаперевозчиков.

Об этом говорится в письме замглавы Минтранса Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову, сообщает газета «Известия», чьей редакции удалось ознакомиться с содержанием документа.

Издание отмечает, что главная цель инициативы – чтобы билеты по сниженным ценам были доступны не только льготникам. Кроме того, по мнению авторов проекта, создание нового воздушного перевозчика решит проблему транспортной доступности Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Напомним, как писал сайт kp.ru, в нашей стране действует программа субсидируемых полетов на Дальний Восток, которой могут воспользоваться россияне в возрасте до 23 лет и старше 60-ти (для женщин — старше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, а также люди, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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