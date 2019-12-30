Производимые в России гражданские авиалайнеры предлагают переименовать, чтобы создать линейку самолетов с одним названием

СЕГОДНЯ 06:56 2019-12-30T07:19:15+03:00

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В России могут создать линейку самолетов с одним названием, переименовав все гражданские авиалайнеры отечественного производства. Об этом рассказал журналистам генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, отметив, что именно такая практика принята на рынке гражданской авиации.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона», - пояснил он в интервью РИА Новости.

Гендиректор ОАК уточнил, что многие зарубежные компании, занимающиеся созданием пассажирских самолетов, «с разной скоростью пришли именно к такой модели», преимущество которой состоит в том, что все «инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям».

Слюсарь добавил, что окончательное решение о переименовании производимых в нашей стране гражданских самолетов пока не принято, продолжается обсуждение этого вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU