"Переигрывает ситуацию": Захарова оценила вызов российского посла в МИД Польши
Официальный представитель МИД РФ заявила, что польские власти таким образом хотят расставить нужные им акценты
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызов российского посла в внешнеполитическом ведомстве Польши после высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
- Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу. - отметила Захарова.
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ИСТОЧНИК KP.RU