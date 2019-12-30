2019-12-30T07:48:57+03:00
Политика

"Переигрывает ситуацию": Захарова оценила вызов российского посла в МИД Польши

Официальный представитель МИД РФ заявила, что польские власти таким образом хотят расставить нужные им акценты
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызов российского посла в внешнеполитическом ведомстве Польши после высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

- Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу. - отметила Захарова.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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