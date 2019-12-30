Эксперты назвали причины крушения самолета А320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году

СЕГОДНЯ 08:03 2019-12-30T08:39:32+03:00

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Американские СМИ пишут, что причиной авиакатастрофы с участием лайнера Airbus A320 компании EgyptAir в 2016 году стала утечка кислорода в кабине пилота. Она, по словам экспертов, привела к пожару в самолете.

Ранее европейские издания опубликовали заявление французского адвоката семей погибших в результате трагедии пассажиров. Он заявил, что данный самолет, прилетевший за день до катастрофы в Париж, был технически неисправен, о чем якобы знала египетская сторона.

Однако источник в министерстве гражданской авиации Египта опроверг эту информацию. Специальная комиссия по расследованию этой трагедии заявила, что на телах жертв были обнаружены многочисленные следы взрывчатых веществ. При этом французская жандармерия не обнаружила их на телах 12 французов, погибших при крушении, пишет WSJ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что одна из первых версий трагедии А320 компании EgyptAir: Самолет могли взорвать, как российский борт над Синаем. Специалисты не исключали, что причиной падения самолета в Средиземное море, стал теракт.

ИСТОЧНИК KP.RU