2019-12-30T08:50:34+03:00
Происшествия

В московской гостинице нашли прикованное к кровати тело девушки

Вместе с гражданкой Украины в номере находился мужчина
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В московской гостинице нашли прикованное к кровати тело девушкиВ московской гостинице нашли прикованное к кровати тело девушкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В номере одного из отеля Москвы обнаружили тело девушки, которая была прикована к кровати наручниками для ролевых игр.

На теле погибшей не нашли следов насилия. Номер в отеле был оформлен на ее имя.

Также правоохранительные органы нашли на месте преступления пакет с неизвестным веществом, которое позже отправили на экспертизу.

По последней информации, погибшая приехала в Москву с Украины. Вместе с ней в номере находился мужчина. Сейчас полиция разыскивает его.

Так, было установлено, что девушка прибыла в отель вместе со спутником около 05:00 28 декабря. Пара сняла номер до 10:00. Мужчина ушел из отеля примерно через полтора часа, пишет "Московский комсомолец".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле московского путешественника, который пропал два года назад, нашли мертвым и прикованным наручниками к дереву. Было установлено, что 31-летний Иван Ключарев умер более года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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