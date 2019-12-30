В России в полтора раза вырос интернет-трафик
Россияне стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Трафик увеличился в полтора раза. За девять месяцев 2019-го года было скачено и передано почти 10,9 млрд Гб, тогда как за весь 2018-й год эта цифра на 7 процентов меньше.
Такую статистику приводят в Минкомсвязи и отмечают, что рост связан с развитием сетей LTE, которые позволяют получить быстрый доступ к «тяжелому» контенту. Люди все чаще смотрят кино и сериалы с мобильных устройств, развиваются новые стриминговые сервисы.
Свой вклад вносит невысокая, даже несмотря на рост тарифов, стоимость услуг.
В свою очередь агентство Telecom Daily провело опрос, во время которого россияне оценили свои расходы на связь. 74 процента заявляют о том, что траты увеличились на 10 процентов, пишет газета «Известия».
Ранее эксперты спрогнозировали рост тарифов на мобильную связь в стране. Это может быть связано со сложностями в реализации «пакета Яровой».
ИСТОЧНИК KP.RU