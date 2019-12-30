В России в полтора раза вырос интернет-трафик

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-30T09:16:38+03:00

За девять месяцев 2019 года пользователи скачали и передали больше данных, чем за весь 2018-й

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Россияне стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Трафик увеличился в полтора раза. За девять месяцев 2019-го года было скачено и передано почти 10,9 млрд Гб, тогда как за весь 2018-й год эта цифра на 7 процентов меньше.

Такую статистику приводят в Минкомсвязи и отмечают, что рост связан с развитием сетей LTE, которые позволяют получить быстрый доступ к «тяжелому» контенту. Люди все чаще смотрят кино и сериалы с мобильных устройств, развиваются новые стриминговые сервисы.

Свой вклад вносит невысокая, даже несмотря на рост тарифов, стоимость услуг.

В свою очередь агентство Telecom Daily провело опрос, во время которого россияне оценили свои расходы на связь. 74 процента заявляют о том, что траты увеличились на 10 процентов, пишет газета «Известия».

Ранее эксперты спрогнозировали рост тарифов на мобильную связь в стране. Это может быть связано со сложностями в реализации «пакета Яровой».

ИСТОЧНИК KP.RU