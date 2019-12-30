2019-12-30T09:16:38+03:00
Общество

В России в полтора раза вырос интернет-трафик

За девять месяцев 2019 года пользователи скачали и передали больше данных, чем за весь 2018-й
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Россияне стали активнее пользоваться мобильным интернетомРоссияне стали активнее пользоваться мобильным интернетомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Россияне стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Трафик увеличился в полтора раза. За девять месяцев 2019-го года было скачено и передано почти 10,9 млрд Гб, тогда как за весь 2018-й год эта цифра на 7 процентов меньше.

Такую статистику приводят в Минкомсвязи и отмечают, что рост связан с развитием сетей LTE, которые позволяют получить быстрый доступ к «тяжелому» контенту. Люди все чаще смотрят кино и сериалы с мобильных устройств, развиваются новые стриминговые сервисы.

Свой вклад вносит невысокая, даже несмотря на рост тарифов, стоимость услуг.

В свою очередь агентство Telecom Daily провело опрос, во время которого россияне оценили свои расходы на связь. 74 процента заявляют о том, что траты увеличились на 10 процентов, пишет газета «Известия».

Ранее эксперты спрогнозировали рост тарифов на мобильную связь в стране. Это может быть связано со сложностями в реализации «пакета Яровой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Большая часть горожан были "за": Представитель РПЦ прокомментировал скандал со строительством храма в Екатеринбурге
В России в полтора раза вырос интернет-трафик
Погибли два человека: В Техасе неизвестный пришел в церковь с дробовиком и открыл огонь
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы с участием самолета Bek Air в Казахстане
В московской гостинице нашли прикованное к кровати тело девушки
Эксперты назвали причины крушения самолета А320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году
"Переигрывает ситуацию": Захарова оценила вызов российского посла в МИД Польши
Производимые в России гражданские авиалайнеры предлагают переименовать, чтобы создать линейку самолетов с одним названием
В Псковской области автобус съехал в кювет, пострадали шесть человек
В России могут создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
NYT: Эспер, Помпео и Болтон пытались уговорить Трампа не замораживать военную помощь Украине
Упавшая с высоты в цирке Владивостока гимнастка находится в тяжелом состоянии
Эспер и Помпео доложили Трампу об атаках в Ираке и Сирии
Захарова назвала вызов российского посла в МИД Польши попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу