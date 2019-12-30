СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-30T10:32:44+03:00

Представитель ЛНР: В результате обмена с Украиной в две республики вернулись 124 человека Фото: REUTERS

Родион Мирошник в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что президент страны Владимир Зеленский "по максимуму использует все в своих политических, PR-интересах"

Изменить размер текста: A A

Представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник в эфире программы "Доживем до понедельника" на Радио "Комсомольская правда" рассказал, что в результате обмена с Украиной в обе республики вернулись 124 человека.

- Нужно понимать, что Зеленский по максимуму использует все в своих политических, PR-интересах. Минимум полгода назад эти люди могли быть освобождены, именно при Зеленском, - подчеркнул в интервью ведущим Тине Канделаки и Максиму Шевченко.

Мирошник также отметил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко "абсолютно осознанно не шел на переговоры, а у Зеленского были все возможности провести обмен, но ему нужен был нормандский формат для поднятия своего рейтинга".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Донбасс передал Украине первых 25 человек в рамках обмена пленными. Передаваемые лица при этом сообщили, что хотели бы переехать на Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU