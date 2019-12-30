Представитель ЛНР: В результате обмена с Украиной в две республики вернулись 124 человека
Представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник в эфире программы "Доживем до понедельника" на Радио "Комсомольская правда" рассказал, что в результате обмена с Украиной в обе республики вернулись 124 человека.
- Нужно понимать, что Зеленский по максимуму использует все в своих политических, PR-интересах. Минимум полгода назад эти люди могли быть освобождены, именно при Зеленском, - подчеркнул в интервью ведущим Тине Канделаки и Максиму Шевченко.
Мирошник также отметил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко "абсолютно осознанно не шел на переговоры, а у Зеленского были все возможности провести обмен, но ему нужен был нормандский формат для поднятия своего рейтинга".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Донбасс передал Украине первых 25 человек в рамках обмена пленными. Передаваемые лица при этом сообщили, что хотели бы переехать на Украину.
ИСТОЧНИК KP.RU