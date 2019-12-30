Депутат предложил ввести правила поведения чиновников на корпоративах

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-30T10:38:01+03:00

Более того, Владимир Петров выступил с идеей усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих

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Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой введения правил поведения чиновников на корпоративах. Депутат подчеркнул, что также необходимо усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.

Петров считает, что такие публикации фотографий и видео с корпоративов чиновников негативно сказываются на имидже и авторитете государственной власти. Он пояснил, что некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов публикуют в соцсетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео.

- Чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Но служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей, - отметил депутат, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре эксперты заявили, что около 38% работодателей оставят сотрудников без новогодних корпоративов. Почти половина заявляют, что не видят в этом необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU