Роспотребнадзор напомнил, как хранить салаты в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-30T09:57:37+03:00

Специалисты напомнили, что хранить готовые салаты можно очень ограниченное время, иначе есть шанс отравиться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Новый год не обходится без салатов и, традиционно, первого января на столах оказывается то, что не смогли съесть во время застолья. В Роспоребнадзоре напомнили, что любой салат создает питательную среду для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Именно из-за этого блюдом, которое неправильно хранилось, легко отравиться.

- Дело в том, что смешивается разное количество продуктов, которые имеют разную степень годности. Окислению способствует майонез или другой соус, микроорганизмы начинают сильно изменяться, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Чтобы продлить жизнь данному скоропортящемуся продукту, его нужно хранить в холодильнике при температуре +2…+6 градусов.

Те, в состав которых входят сырые овощи или фрукты, можно хранить только 18 часов, а после заправки еще меньше — 12. Так же следует поступать с салатами из мяса и птицы, вареных овощей.

У продуктов с использованием консервированных овощей и яиц сроки хранения еще меньше – всего шесть часов после заправки. А вот блюда с морепродуктами могут сохранять свои свойства по 12 часов, но только без заправки.

Если добавить в салат маринованные, соленые и квашеные овощи, то употреблять в пищу данный салат модно до 36 часов, сообщает argumenti.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU