2019-12-30T10:00:00+03:00
В мире

Пассажирский самолет рейса "Доха-Осло" совершил экстренную посадку в Домодедово

На данный момент причины экстренной посадки устанавливаются
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, который выполнял рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово.

Уточняется, что вылетевший из Дохи в 05:02 мск лайнер Boeing 787 должен был прилететь в Осло в 11:35 мск. Так, около 07:30 он подал общий сигнал тревоги и совершил посадку в Домодедово. На данный момент причины экстренной посадки устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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