Пассажирский самолет рейса "Доха-Осло" совершил экстренную посадку в Домодедово
На данный момент причины экстренной посадки устанавливаются
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Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, который выполнял рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово.
Уточняется, что вылетевший из Дохи в 05:02 мск лайнер Boeing 787 должен был прилететь в Осло в 11:35 мск. Так, около 07:30 он подал общий сигнал тревоги и совершил посадку в Домодедово. На данный момент причины экстренной посадки устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU