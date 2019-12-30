Пассажирский самолет рейса "Доха-Осло" совершил экстренную посадку в Домодедово

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-30T10:00:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, который выполнял рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово.

Уточняется, что вылетевший из Дохи в 05:02 мск лайнер Boeing 787 должен был прилететь в Осло в 11:35 мск. Так, около 07:30 он подал общий сигнал тревоги и совершил посадку в Домодедово. На данный момент причины экстренной посадки устанавливаются.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU