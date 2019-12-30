Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-30T10:56:27+03:00

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Деловое издание Bloomberg опубликовало рейтинг самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.

Так, первое место в списке эксперты отдали Владимиру Потанину, совладельцу "Норникеля". За 2019 год его состояние увеличилось на $8,5 млрд и составило $28,2 млрд.

На второй строчке "топа" оказался глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов: был зафиксирован рост его состояния на $6,2 млрд. Тройку лидеров замыкает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон – в его капитале прибавилось $5,2 млрд.

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ИСТОЧНИК KP.RU