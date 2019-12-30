Ученый посоветовал, как выбрать рыбу и икру к новогоднему столу

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-30T11:39:05+03:00

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Ученые-биологи рассказали, какую рыбу и икру безопаснее покупать к новогоднему столу. При покупке красной икры следует в первую очередь обращать внимание на упаковку и цену продукции.

-Хорошая икра не может стоить дешевле 200 рублей за баночку, - уверен профессор факультета пищевых биотехнологий Университета ИТМО, сотрудник Международного научно-исследовательского института биоинженерии Александр Ишевский. – Обязательно посмотрите на дату вылова рыбы и фасовки икры. Лучше всего если они практически совпадают, значит, икру расфасовали на месте вылова. В нашей стране это такие регионы, как Камчатка или Карелия.

Еще один совет от профессора Ишевского – перед покупкой икры в непрозрачной упаковке – потрясти баночку и послушать, не булькает ли и переливается её содержимое. Так будет вести себя неоднократно замороженное и размороженное сырье, и качество продукта, наверняка, будет оставлять желать лучшего, пишет газета «Известия».

Для того, чтобы не покупать «кота в мешке», лучше приобретать икру в стеклянной баночке, вид которой можно оценить самостоятельно. Икринки должны быть целыми, без стычных пленок.

Охлажденная рыба на прилавке также должна радовать глаз покупателя – тушка без повреждений, жаберные лепестки красного цвета и ясные глаза без замутнений. При выборе семги или форели для засолки или приготовления суши стоит помнить, что рыба, которая лежит на льду без упаковки, для этой цели не подходит. Ее могли касаться руками продавцы и покупатели, а, значит, на поверхности уже поселились и размножаются бактерии.

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ИСТОЧНИК KP.RU