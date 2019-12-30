Шампанское и копчености: ученые и врачи назвали самые коварные продукты новогодней ночи

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-30T11:53:46+03:00

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Эксперты напомнили о правилах питания в новогодние каникулы. Традиционно, это время связано с пищевым изобилием и многие после сталкиваются с проблемами пищеварения.

Чтобы избежать данных сложностей, стоит сразу учитывать рекомендации экспертов, тогда удастся не омрачить выходные пошатнувшимся здоровьем. Шампанское не подходит людям, страдающим гастритом или язвой. Этот напиток повышает кислотность желудка, кроме того, из-за углекислого газа увеличивает всасывание алкоголя в кровь.

- Оптимально - выпить один бокал шампанского под бой курантов и продолжить празднование уже другими напитками, - советует читателям «Известий» профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Также медики рекомендуют не забывать о классическом правиле застолий - не переходить от более крепкого спиртного к слабому. Любителям вина советуют не смешивать его с другими напитками, а тем, кто предпочитает водку, начинать празднование именно с нее. Этот нейтральный по вкусу алкоголь поможет простимулировать пищеварение.

Традиционные на новогоднем столе салаты можно не бояться заправлять майонезом, главное в этом деле соблюдать умеренность. Не стоит строить иллюзии по поводу оливкового масла, оно более калорийно, чем сливочное масло на 150-200 калорий.

Самый главный совет ученых – соблюдать умеренность за новогодним столом, а при его подготовке – покупать продукты и готовые блюда в проверенных местах торговли. По словам декана факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александра Мелерзанова, лучше всего не налегать во время застолья на копчености, не торопиться съесть все и сразу, а постепенно переходить от растительных продуктов к животным.

Ранее ученый посоветовал, как выбрать рыбу и икру к новогоднему столу.

ИСТОЧНИК KP.RU