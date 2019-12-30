"Россия и США исторически несут особую ответственность": Путин направил Трампу поздравление с Новым годом
Российский лидер также направил поздравительные телеграммы руководителям международных организаций
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Российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств, а также руководителей международных организаций.
В частности, президент РФ отправил поздравительную телеграмму лидеру США Дональду Трампу, в которой указал, что" Россия и Америка исторически несут особую ответственность".
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ИСТОЧНИК KP.RU