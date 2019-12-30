"Россия и США исторически несут особую ответственность": Путин направил Трампу поздравление с Новым годом

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-30T12:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств, а также руководителей международных организаций.

В частности, президент РФ отправил поздравительную телеграмму лидеру США Дональду Трампу, в которой указал, что" Россия и Америка исторически несут особую ответственность".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU