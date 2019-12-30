"Много хороших впечатлений от встреч с Путиным": Фраттини рассказал о дружбе с президентом РФ
Бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал интервью о дружбе с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Фраттини, у него осталось много хороших впечатлений от встреч с президентом РФ.
- Ведь можно быть крупным лидером, но личный, человеческий аспект всегда остается исключительно важным и интересным. - отметил бывший вице-президент Еврокомиссии.
Также он поделился интересным фактом: иногда Путин оставался ночевать в Кремле, чтобы не создавать проблем москвичам из-за перекрытия дорожного движения в столице.
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ИСТОЧНИК KP.RU