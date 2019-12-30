Россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-30T12:52:53+03:00

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В период новогодних праздников стоит быть особенно внимательными, советуют эксперты. Ведь для тех, кто зарабатывает нечестным путем, это самое горячее время.

В период с конца декабря и первую декаду января стоит ждать всплеск хакерских атак на организации. Эксперты прогнозируют, что еще с середины декабря мошенники стали рассылать подозрительные письма с вредоносными ссылками. Стоит человеку перейти на указанную страницу, как злоумышленник получает удаленный доступ к компьютеру жертвы.

С начала года способы будут иные, как правило это взломы систем безопасности. В первую очередь страдают банки, в среднем в указанный период на них совершается на 15-30% выше атак, чем в любое другое время.

Еще одним популярный способ, от которого страдают не организации ,а простые люди – это социальная инженерия. Мошенники подделывают банковские аккаунты в соцсетях, звонят клиентам банков от имени сотрудников кредитной организации.

Сейчас данное мошенничество занимает первые строчки по степени распространенности угрозы в России, отмечают эксперты Group-IB.

По данным ЦБ, в 2018 году 97% всех несанкционированных переводов с платежных карт совершалось с помощью социальной инженерии. Преступники используют персональные данные клиентов, которые без труда можно купить в интернете.

Способ защититься от преступников только один – никому не сообщать реквизиты своих банковских карт. Если сотрудник банка звонит и просит что-то продиктовать или подтвердить, то лучше попрощаться и самому набрать федеральный номер банка.

Хорошим фильтром от мошенников будет подозрительность, не стоит брать на веру все сообщения из соцсетей и почтовых рассылок, пишет газета «Известия».

Ранее ученый отметил,что хакерские атаки сегодня несут в себе даже большую опасность, чем боевое оружие. По словам Джереми Штрауба, профессора компьютерных наук Университета Северной Дакоты (США), кибератаки могут нанести ущерб, сравнимый с применением ядерного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU