"Работа ведется" Песков прокомментировал переговоры России с Украиной о транзите газа

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-30T13:52:27+03:00

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что пока рано делать какие-либо прогнозы по этому делу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о переговорах России и Украины по вопросу поставки газа на территории Незалежной.

По словам представителя Кремля,"работа ведется, но она непростая".

- Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа. Она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать прогнозы, - подчеркнул Песков, пишет "РИА-Новости".

Напомним, Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. При этом Песков напомнил о истечении контракта на транзит российского газа через Украину от 2009 года. Однако новостей до вчерашнего дня о подписании новых документов для его продолжения в 2020 году все еще не было.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Россия и Украина начали процесс подписания договора о транзите газа. Новый договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» проходил финальное согласование в столице Австрии - Вене. А до этого в течение нескольких недель шли сложные переговоры между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU