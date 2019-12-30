"Работа ведется" Песков прокомментировал переговоры России с Украиной о транзите газа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о переговорах России и Украины по вопросу поставки газа на территории Незалежной.
По словам представителя Кремля,"работа ведется, но она непростая".
- Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа. Она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать прогнозы, - подчеркнул Песков, пишет "РИА-Новости".
Напомним, Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. При этом Песков напомнил о истечении контракта на транзит российского газа через Украину от 2009 года. Однако новостей до вчерашнего дня о подписании новых документов для его продолжения в 2020 году все еще не было.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Россия и Украина начали процесс подписания договора о транзите газа. Новый договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» проходил финальное согласование в столице Австрии - Вене. А до этого в течение нескольких недель шли сложные переговоры между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU