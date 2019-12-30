Песков: Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге говорит о результативности сотрудничества спецслужб РФ и США

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-30T13:16:22+03:00

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что информация о террористах была передана американцами по линии спецслужб

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предотвращение теракта в Санкт-Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США.

По словам представителя Кремля, вся информация о террористах была передана американцам по линии спецслужб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752534" frameborder="0"></iframe> Задержание террористов, готовящих взрывы в Петербурге в новогодние праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU