Гидрометцентр: 2019 год стал самым теплым в России и ее столице более чем за 100 лет
Роман Вильфанд заявил, что несмотря на отсутствие максимумов температур в Москве, в среднем в этом году было теплее обычного
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Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, а также вторым по этому показателю в мире.
При этом эксперт отметил, что несмотря на отсутствие максимумов температур в Москве, в среднем в этом году было теплее обычного.
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ИСТОЧНИК KP.RU