2019-12-30T14:42:41+03:00
Общество

Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России

Также спикер Госдумы обратил внимание на разрыв в доходах медиков между субъектами РФ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в РоссииВолодин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.

- Чтобы их заработная плата (руководства) не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и поликлинике, - отметил Володин.

Он также обратил внимания на разрыв в доходах медиков между субъектами РФ.

Таким образом, по мнению спикера Госдумы, необходимо при расчете средней заработной платы выделить доходы главного врача и его заместителей, пишет "ФАН".

При этом отмечается, что различные зарплаты устанавливаются и внутри самого субъекта страны ввиду того, то назначает их главврач.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме предложили увеличить базовую часть зарплаты врачей. Нынешнюю систему начисления зарплат медиков зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал «несправедливой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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