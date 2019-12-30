2019-12-30T15:36:03+03:00
Общество

Диетолог призвала не злоупотреблять холодцом, алкоголем и шпротами во время застолья

Многие привычные продукты могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Диетолог рассказала о самых вредных продуктах на новогоднем столеДиетолог рассказала о самых вредных продуктах на новогоднем столеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Впереди новогоднее застолье и многие эксперты советуют осмотрительнее подходить к составлению меню. Имеет смысл отказаться от некоторых продуктов, чтобы не перегружать организм.

О том с какими именно блюдами стоит быть осмотрительнее, рассказала диетолог Марият Мухина телеканалу «360».

- Самое опасное блюдо — это алкоголь. Он снимает защитную мембрану, это растворитель жиров. Люди, которые допустили сильное алкогольное опьянение, допускают огромную нагрузку на почки, интоксикацию. От этого погибают участки мозга и участки печени, - говорит диетолог.

Удивительно, но в списке опасных оказались шпроты. Маленькая банка консервов по количеству канцерогенов равна пачке сигарет, а любимые холодцы содержат огромное количество холестерина.

- Особенно опасны холодцы с толстым верхнем слоем жира. Потом могут быть провокации панкреатита, гипертонии, ожирения и сахарного диабета, — предостерегла Мухина.

Но не стоит паниковать и ломать голову над тем, что поставить на стол. Кушать можно всего понемногу. А полезнее всего налегать на салаты из овощей.

Заправлять блюда имеет смысл йогуртным соусом с горчичной заправкой. И не стоит забывать пить чистую виду.

-Нужно помнить, что чем проще блюдо, тем лучше для ЖКТ и внутренних органов. Дайте организму отдохнуть,— призвала эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
Скворцова о главном достижении 2019 года: россияне стали жить дольше
В Госдуме предложили уровнять зарплаты депутатов и обычных граждан
«Новый год встретили под свист пуль»: Губернатор Александр Дрозденко прочитал письма с фронта
Диетолог призвала не злоупотреблять холодцом, алкоголем и шпротами во время застолья
"Газпром" подписал соглашение по антимонопольному спору с Украиной
"Красный" январь: россиян ждет аномально теплое начало 2020 года
Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 11 тысяч военнослужащих
Швейцарская Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»
Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России
"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению
Гидрометцентр: 2019 год стал самым теплым в России и ее столице более чем за 100 лет
"Не все лидеры вошли в сообщения": Песков рассказал, поздравит ли Путин с Новым годом Грузию и Украину
Песков: Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге говорит о результативности сотрудничества спецслужб РФ и США
"Работа ведется" Песков прокомментировал переговоры России с Украиной о транзите газа
Россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники
"Много хороших впечатлений от встреч с Путиным": Фраттини рассказал о дружбе с президентом РФ
"Россия и США исторически несут особую ответственность": Путин направил Трампу поздравление с Новым годом
Шампанское и копчености: ученые и врачи назвали самые коварные продукты новогодней ночи
Ученый посоветовал, как выбрать рыбу и икру к новогоднему столу