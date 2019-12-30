Диетолог призвала не злоупотреблять холодцом, алкоголем и шпротами во время застолья
Впереди новогоднее застолье и многие эксперты советуют осмотрительнее подходить к составлению меню. Имеет смысл отказаться от некоторых продуктов, чтобы не перегружать организм.
О том с какими именно блюдами стоит быть осмотрительнее, рассказала диетолог Марият Мухина телеканалу «360».
- Самое опасное блюдо — это алкоголь. Он снимает защитную мембрану, это растворитель жиров. Люди, которые допустили сильное алкогольное опьянение, допускают огромную нагрузку на почки, интоксикацию. От этого погибают участки мозга и участки печени, - говорит диетолог.
Удивительно, но в списке опасных оказались шпроты. Маленькая банка консервов по количеству канцерогенов равна пачке сигарет, а любимые холодцы содержат огромное количество холестерина.
- Особенно опасны холодцы с толстым верхнем слоем жира. Потом могут быть провокации панкреатита, гипертонии, ожирения и сахарного диабета, — предостерегла Мухина.
Но не стоит паниковать и ломать голову над тем, что поставить на стол. Кушать можно всего понемногу. А полезнее всего налегать на салаты из овощей.
Заправлять блюда имеет смысл йогуртным соусом с горчичной заправкой. И не стоит забывать пить чистую виду.
-Нужно помнить, что чем проще блюдо, тем лучше для ЖКТ и внутренних органов. Дайте организму отдохнуть,— призвала эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU