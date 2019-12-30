Диетолог призвала не злоупотреблять холодцом, алкоголем и шпротами во время застолья

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-30T15:36:03+03:00

Диетолог рассказала о самых вредных продуктах на новогоднем столе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие привычные продукты могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем

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Впереди новогоднее застолье и многие эксперты советуют осмотрительнее подходить к составлению меню. Имеет смысл отказаться от некоторых продуктов, чтобы не перегружать организм.

О том с какими именно блюдами стоит быть осмотрительнее, рассказала диетолог Марият Мухина телеканалу «360».

- Самое опасное блюдо — это алкоголь. Он снимает защитную мембрану, это растворитель жиров. Люди, которые допустили сильное алкогольное опьянение, допускают огромную нагрузку на почки, интоксикацию. От этого погибают участки мозга и участки печени, - говорит диетолог.

Удивительно, но в списке опасных оказались шпроты. Маленькая банка консервов по количеству канцерогенов равна пачке сигарет, а любимые холодцы содержат огромное количество холестерина.

- Особенно опасны холодцы с толстым верхнем слоем жира. Потом могут быть провокации панкреатита, гипертонии, ожирения и сахарного диабета, — предостерегла Мухина.

Но не стоит паниковать и ломать голову над тем, что поставить на стол. Кушать можно всего понемногу. А полезнее всего налегать на салаты из овощей.

Заправлять блюда имеет смысл йогуртным соусом с горчичной заправкой. И не стоит забывать пить чистую виду.

-Нужно помнить, что чем проще блюдо, тем лучше для ЖКТ и внутренних органов. Дайте организму отдохнуть,— призвала эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU