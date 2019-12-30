2019-12-30T15:42:42+03:00
Общество

«Новый год встретили под свист пуль»: Губернатор Александр Дрозденко прочитал письма с фронта

Глава Ленинградской области необычно поздравил жителей региона с праздником
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Александр Дрозденко прочитал письма бойцов Ленинградского фронта. Фото: кадр видео.Губернатор Александр Дрозденко прочитал письма бойцов Ленинградского фронта. Фото: кадр видео.
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Губернатор Александр Дрозденко приготовил необычное новогоднее видеопоздравление: глава Ленинградской области прочитал письма бойцов Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры Ленинградского фронта писали их в самый разгар сражений, в 1942-43 годах. Александр Дрозденко напомнил, что будущий год станет юбилейным - Россия отметит 75-летие великой Победы.

- Я прочитал письма бойцов Ленинградского фронта. Уникальные, добрые письма. Следующий год - год 75-летия Победы. В год победителей я хочу пожелать всем нам сохранить очень ценные человеческие качества, которые звучат здесь в письмах - это любовь к ближним, забота о детях и стариках, и, конечно же, вера в победу. Берегите своих близких, с Новым годом! - пожелал губернатор Ленинградской области.

Видеопоздравление Александра Дрозденко появилось на его страницах в соцсетях: в Инстаграме и Вконтакте. В каждой весточке с фронта - любовь к родным, тоска по дому и вера в то, что война скоро закончится.

«Новый год встретили в десяти метрах от фрицев, под свист пуль», - зачитывает Александр Дрозденко строчки на пожелтевших листках бумаги.

«Поздравляю вас с Ритой с новым 1943 годом, годом счастливым, который должен стать годом нашей встречи и годом разгрома немецких оккупантов. Целую, Саня».

«Женечка, шлю тебе новогодний привет с фронта, с передовых позиций. Морозы стоят 30 градусов, и вшивый немец замерз, забился в конуру и редко стреляет».

«В предыдущем письме я писал, что, если можно, пришлите мне самоучитель для баяна. Хочу вспомнить музыку, так как у меня имеется казенный баян».

«Здравствуй, моя маленькая девочка Люся. Папа тебя крепко-крепко целует тысячу раз и поздравляет с Новым годом. Твое письмо получил, был очень рад, что ты умеешь уже писать такие хорошие письма. Пиши обо всем. Крепко целую, папа Анатолий».

В ролике можно увидеть не только подлинные письма военных лет, но и уникальные елочные игрушки 30-40-х годов прошлого века: фигурки из стекла, картона и папье-маше. Фронтовые письма, открытки и довоенные елочные игрушки для съемки предоставили Музейное агентство Ленинградской области и Архивное управление Ленинградской области.

Поздравление губернатора Ленинградской области.

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