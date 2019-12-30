В Госдуме предложили уровнять зарплаты депутатов и обычных граждан

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-30T16:50:03+03:00

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению Олега Нилова, такое решение стало бы отличным подарком россиянам к Новому году

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан. Таким образом парламентарий прокомментировала слова члена Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова о подарке к Новому году.

Депутат предложил ввести правила поведения чиновников на корпоративах, чтобы неэтичные поступки не портили репутацию государственной власти. По мнению Нилова, такого подарка гражданам недостаточно.

"Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан. А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать - это надо оставить на потом", - цитирует Агентство "Москва" зампредседателя.

Сайт kp.ru писал, что, согласно опросу, каждый пятый россиянин не любит Новый год. Многим не нравятся толпы в магазинах и необходимость тратиться.

ИСТОЧНИК KP.RU