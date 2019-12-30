Скворцова о главном достижении 2019 года: россияне стали жить дольше

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-30T16:32:43+03:00

Число смертей сократилось более чем на 29 тысяч

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Продолжительность жизни россиян увеличилась, а смертность среди младенцев и больных рядом серьезных заболеваний снизилась. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, именно это стало главным достижением уходящего года.

На настоящий момент в распоряжении ведомства имеются данные лишь за первые десять месяцев, но и они положительные. Жители страны стали жить дольше в среднем на полгода - 73,4 года, а число смертей сократилось более чем на 29 тысяч

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ИСТОЧНИК KP.RU