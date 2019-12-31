С 1 января пенсии 32 миллионов неработающих пенсионеров вырастут на тысячу рублей
С первого дня Нового года пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% и вырастут примерно на тысячу рублей – в среднем до 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), уточнив, что повышение пенсий на 6,6% будет выше прогнозируемого показателя инфляции по итогам уходящего 2019 года.
По предварительным данным ПФР, индексация затронет около 32 миллионов неработающих пенсионеров.
«Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будут повышены на все пропущенные индексации», - говорится в сообщении пресс-службы Фонда.
В документе также отмечается, что «в результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на одну тысячу рублей в месяц, а её средний размер составит 16,5 тысяч рублей.
Напомним, как писал сайт kp.ru, самозанятые пенсионеры тоже получат прибавку как неработающие.
Пенсии вырастут с 1 января.Индексация пенсий в России пройдет на месяц раньше
ИСТОЧНИК KP.RU