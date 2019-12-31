С 1 января пенсии 32 миллионов неработающих пенсионеров вырастут на тысячу рублей

СЕГОДНЯ 01:25 2019-12-31T01:25:05+03:00

Как уточнили в Пенсионном фонде России, индексация составит 6,6% – это выше прогнозируемого показателя инфляции [видео]

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С первого дня Нового года пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% и вырастут примерно на тысячу рублей – в среднем до 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), уточнив, что повышение пенсий на 6,6% будет выше прогнозируемого показателя инфляции по итогам уходящего 2019 года.

По предварительным данным ПФР, индексация затронет около 32 миллионов неработающих пенсионеров.

«Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будут повышены на все пропущенные индексации», - говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

В документе также отмечается, что «в результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на одну тысячу рублей в месяц, а её средний размер составит 16,5 тысяч рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, самозанятые пенсионеры тоже получат прибавку как неработающие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747802" frameborder="0"></iframe> Пенсии вырастут с 1 января.Индексация пенсий в России пройдет на месяц раньше

ИСТОЧНИК KP.RU