Тренер сборной России призвал наказать шведского лыжника за мат в адрес Большунова

СЕГОДНЯ 04:05 2019-12-31T04:36:09+03:00

Вестберг обругал россиянина во время гонки, когда у него сломалась палка, но уже принес свои извинения

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На этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде 29 декабря произошел неприятный инцидент: у шведского лыжника Карл-Йохана Вестберга на финише четвертьфинала спринта сломалась палка, он обвинил в этом россиянина Александра Большунова и обругал его в нецензурной форме. Позже швед извинился перед нашим спортсменом.

«Кто-то наехал на мою палку сзади, я решил, что это Большунов, поэтому и выругался в его адрес. Я сказал это автоматически, и гордиться тут нечем. Я должен извиниться за это», - приводит слова Вестберга газета Expressen.

Между тем, тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что шведского спортсмена за использование непечатных выражений в адрес россиянина нужно наказать.

«Швед должен быть наказан за свои слова. Пора давать предупреждения и за ругань», - сказал изданию во вторник наставник российских лыжников.

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) отметили, что теоретически такие нарушения должны трактоваться как неспортивное поведение, однако на практике подобных инцидентов еще не было.

По итогам спринта победил норвежец Йоханнес Клэбо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал француз Ришар Жуве. Ни Большунов, ни Вестберг в полуфинал не прошли.

ИСТОЧНИК KP.RU