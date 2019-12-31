Слуцкий назвал «безграмотными» слова посла США в Польше о «сговоре Сталина и Гитлера»

СЕГОДНЯ 04:47 2019-12-31T05:20:10+03:00

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Комментируя недавнее заявление американского посла в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что в начале Второй мировой войны виноваты лидер фашистской Германии Адольф Гитлер и вождь Советского Союза Иосиф Сталин, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал ее слова безграмотными.

«Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только, они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и гос.вандализма», - написал депутат Госдумы на своей странице в Twitter, добавив: «#Русофобия = #кощунство».

Посол США в Польше Джорджетт МосбахерФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, как писал сайт kp.ru, после слов президента России Владимира Путина о том, что Польша вступила в сговор с фашистами, американка заявила, что «именно Гитлер и Сталин сговорились начать Вторую мировую войну». Российское посольство в Варшаве усомнилось том, что глава дипмиссии США знает историю – хотя бы историю страны, в которой работает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU