Слуцкий назвал «безграмотными» слова посла США в Польше о «сговоре Сталина и Гитлера»
Комментируя недавнее заявление американского посла в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что в начале Второй мировой войны виноваты лидер фашистской Германии Адольф Гитлер и вождь Советского Союза Иосиф Сталин, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал ее слова безграмотными.
«Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только, они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и гос.вандализма», - написал депутат Госдумы на своей странице в Twitter, добавив: «#Русофобия = #кощунство».
Посол США в Польше Джорджетт МосбахерФото: GLOBAL LOOK PRESS
Напомним, как писал сайт kp.ru, после слов президента России Владимира Путина о том, что Польша вступила в сговор с фашистами, американка заявила, что «именно Гитлер и Сталин сговорились начать Вторую мировую войну». Российское посольство в Варшаве усомнилось том, что глава дипмиссии США знает историю – хотя бы историю страны, в которой работает.
Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU