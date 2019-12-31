Си Цзиньпин поздравил Путина и весь народ России с наступающим Новым годом

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-31T06:39:03+03:00

В своей поздравительной телеграмме китайский лидер отметил успехи в сотрудничестве между двумя странами

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Утром во вторник, 31 декабря, лидер Китая Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина и весь российский народ с наступающим Новым годом.

В поздравительной телеграмме председатель КНР «от имени правительства Китая и китайского народа выразил президенту Путину и всему народу России искренние поздравления и наилучшие пожелания», передает агентство «Синьхуа».

Кроме того, Си Цзиньпин напомнил, что в уходящем 2019 году наши страны отметили 70-летие установления двусторонних отношений. Глава Поднебесной подчеркнул, что этот год прошёл в дружественной обстановке, а также отметил успехи в сотрудничестве между Россией и КНР, которых удалось достичь в различных сферах – в частности, торгово-экономической, энергетической и научно-технической.

«Мы подписали и опубликовали совестное заявление об укреплении современной глобальной стратегической стабильности, что стало свидетельством твёрдой решимости России и Китая поддерживать глобальную стабильность», - цитирует агентство текст поздравительной телеграммы Си Цзиньпина.

ИСТОЧНИК KP.RU