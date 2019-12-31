2019-12-31T07:47:09+03:00
Экономика

Минтруд напомнил, на какое пособие по безработице могут рассчитывать предпенсионеры

Максимальная сумма выплат составляет 11280 рублей
Елена АКИМОВА
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В Минтруде напомнили на какое пособие могут рассчитывать предпенсионерыВ Минтруде напомнили на какое пособие могут рассчитывать предпенсионерыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Минтруде напомнили, в каком случае предпенсионерам назначается пособие по безработице и на какую сумму может рассчитывать человек. Для того, чтобы получить пособие, нужно соблюсти ряд условий, отмечают в ведомстве.

В первую очередь, зарегистрироваться в центре занятости для поиска работы и получить официальный статус безработного. Там ему предложат не только варианты трудоустройства, но и курсы для смены профессии.

Размер пособия зависит от того, сколько человек трудился на последнем месте работы. Если перед увольнением человек работал не менее 26 недель за последний год, то он может рассчитывать на выплаты на протяжении 12 месяцев. Первые три месяца сумма будет составлять 75% от среднемесячного заработка, последующие четыре - 60% заработка; в дальнейшем - в размере 45% заработка. Но нужно помнить, что верхняя планка выплат ограничена суммой в 11 280 рублей, какую бы зарплату не получал человек перед увольнением, пишет Российская газета.

Ранее служба занятости отметила резкое уменьшение занятых россиян. Рынок труда не досчитался полмиллиона граждан предпенсионного возраста по демографическим и экономическим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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