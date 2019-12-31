Метеоролог рассказал, какие погодные сюрпризы принесет начало января

СЕГОДНЯ 08:10 2019-12-31T08:10:02+03:00

Январь ожидается теплым, морозы придут только в Якутск и на Урал Фото: Иван ПРОХОРОВ

Роман Вильфанд отметил, что температура воздуха на улице больше подходит осени или ранней весне

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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какие погодные сюрпризы ждать в январе россиянам.

Новый год жители столичного региона все таки встретят со снегом, в последний день 2019 года ожидаются осадки, снег будет смешиваться с дождем, но в ночь из-за небольшого похолодания (до -5 по Московской области), образуется снежный покров и гололедица.

Первый день января тоже ознаменуется легким морозцем, но снега уже не будет. К Рождеству прогнозируется понижение температуры до минус 5 - минус 8 градусов. Такая погода характерна для большинства регионов центра России.

Тем, кто отправляется в Северную столицу имеет смысл захватить зонт и резиновые сапоги. Показатели термометра так и не опустятся ниже ноля, зато в отдельные дни поднимутся до +6.

На юге тепло: в Ялте +6…+8…, а в Сочи до +12…В Поволжье хоть и небольшой, но мороз до -3…-6 градусов, а вот у жителей Урала ожидаются холодные каникулы. В новогоднюю ночь -8... – 13... градусов, а к Рождеству до – 20 градусов.

Холодная новогодняя ночь ожидается на Дальнем Востоке, прогнозируемые показатели от -15.. до -25 на севере региона. Самая холодная праздничная ночь будет у жителей Якутии - им не привыкать к минус 43-градусным морозам.

В целом же, как отметил метеоролог, январь ожидается теплым, пишет Российская газета.

ИСТОЧНИК KP.RU