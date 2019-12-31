Если не против, то за: В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-31T08:21:16+03:00

Если человек при жизни не написал отказ от изъятия органов, то он может стать донором – гласит проект закона

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В России готов проект закона о посмертном донорстве. В документе прописано, при каких условиях человек может стать посмертно донором и как должны действовать врачи. Над документом работали специалисты Минздрава, трансплантологии, но как заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, проект закона нужно еще обсуждать.

Напомним, сейчас органы у человека могут изъять посмертно, если нет письменного отказа от него. В этой части особых изменений законопроект не несет:

- Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определённых условиях — отказа от этого, — цитирует «Парламентская газета» Морозова.

Кроме того, в документе прописано, что родственники пациента могут дать отказ в течение трех часов после того, как медики диагностировали смерть мозга человека. Врачи, если инициативу одобрят, будут обязаны сообщать семье умершего пациента об изъятии у него органов. Если это невозможно, например, у него нет родственников, то решение принимает врачебная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU