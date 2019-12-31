2019-12-31T08:47:25+03:00
В мире

Помпео заявил, что власти США примут меры для защиты от «иранской угрозы»

Госсекретарь США провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Власти США будут защищать свои интересы от угрозы, которая по мнению американских политиков, исходит из Ирана. Об этом в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил госсекретарь США Майк Помпео. В июне 2019 года Помпео уже называл Иран "угрозой для всего мира". Напомним, американские власти обвинили иранцев в ударах по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии и пообещали даже предоставить доказательства вины Ирана, однако, никаких данных по этому поводу опубликовано в итоге не было. Власти Ирана обвинения отрицали.

- Помпео и премьер-министр Нетаньяху обсудили удары США в Сирии и Ираке и угрозу, которую Иран представляет для региона, - приводит заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус ТАСС.

Кроме того Помпео провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. Главной темой стали удары США по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. Стороны пришли к выводу, что действия США продиктованы стремлением "защитить коалицию".

ИСТОЧНИК KP.RU

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