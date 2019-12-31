2019-12-31T08:56:48+03:00
Общество

В России усилят защиту электронной подписи

Это сделают, чтобы исключить доступ мошенников
Елена АКИМОВА
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В России усилят защиту электронной подписиВ России усилят защиту электронной подписиФото: Евгения ГУСЕВА
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С 2020 года в России ужесточатся правила выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Цель – исключить технические и умышленные нарушения при использовании цифровой подписи.

Со второго квартала следующего года вступят в силу изменения в федеральный закон «Об электронной подписи». Документ предполагает ужесточение требований к удостоверяющим центрам, аккредитованным при Минкомсвязи. Центры занимаются выдачей квалифицированных электронных подписей. При электронном документообороте и переписке с госорганами такое факсимиле приравнивается к «живой» подписи на документе.

С ужесточением правил удостоверяющим центрам придется чаще подтверждать свою аккредитации - каждые три года, а не раз в пять лет. Также вводится ответственность за нарушения в работе удостоверяющих центров: административная - за технические сбои, уголовная - за умышленные действия, сообщает «Российская газета».

Замгендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов уверен, что изменения в закон позволят исключить ограничение использования электронных подписей.

Летом 2019 года из-за подделок электронных подписей владельцев квартир государство было вынуждено закрепить в законе правило проведения электронных сделок с недвижимостью только с письменного согласия ее владельца, чтобы исключить махинации в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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