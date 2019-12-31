В МИД России ответили на заявление посла США о виновниках начала Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-31T10:05:33+03:00

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На заявление посла США Джорджетт Мосбахер ответили в министерстве иностранных дел России. Чтобы американским коллегам был яснее ответ, заявление опубликовали на иностранной странице российского дипломатического ведомства на английском языке. Напомним, Мосбахер написала ранее в соцсетях, что считает виновным в начале Второй мировой войны не только Гитлера, но и Сталина. Польшу она называет жертвой конфликта и отрицает, что власти страны вступила в сговор с фашистами перед началом вооруженного конфликта.

- Мы были удивлены, услышав это от посла США, страны, которая была нашим союзником во Второй мировой войне. Похоже, посол США в Польше плохо учила историю в школе. Мы просто напоминаем некоторые факты, - написали в МИД .

Свой ответ на заявления Мосбахер дали также и в российском посольстве. Сотрудники диппредставительства также выразили сомнения в том, что американка хорошо знает историю.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках переписать историю

ИСТОЧНИК KP.RU