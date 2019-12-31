Украинский премьер считает историческим решение отделиться от российской и белорусской энергосистем

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-31T11:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

На Украине приняли решение создать к 2023 году независимую энергетическую систему. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в эфире телеканала «Украина 24». Прийти к независимости в энергетическом вопросе украинцам удастся после того, как они присоединяться к европейской системе. Для этого нужно будет отделиться от российской и белорусской энергосистем:

- Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идём, - сказал Алексей Гончарук.

Он добавил, что все документы, предусматривающие этот переход, уже подписаны. Объединение украинской и европейской энергосетей должно завершиться за три года.

- Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать,- рассказал о перспективах Алексей Гончарук.

В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выделении независимого газотранспортного оператора (ГТС) из «Нафтогаза». Благодаря этому, в том числе, удалось открыть дорогу к подписанию газового контракта с Россией на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU