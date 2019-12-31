Новогоднее обращение, которое будет смотреть Трамп: Ким Чен Ын собирается представить «новый путь» развития отношений с США

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-31T11:57:21+03:00

Американцы до конца года должны были предоставить свои предложения по денуклеаризации, но не уложились в срок

Изменить размер текста: A A

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал в своем новогоднем обращении рассказать о «новом пути», на который встанет страна. Еще в период переговоров с США по вопросу денуклеаризации, отказа от ядерного оружия, он обещал, что если американцы до конца года не предоставят свои предложения и не получится достичь соглашения, то в Северной Корее «изменят курс». До 31 декабря договориться не удалось, американские власти не предоставили устраивающих Северную Корею условий.

Как сообщает Reuters, Ким Чен Ын объявит о «новом пути» развития отношений с США, в среду 1 января во время обращения к народу страны, но вероятно, смотреть обращение будут не только в Северной Корее, но и в Белом доме в США.

- Северная Корея мало намекала на то, что может означать «новый путь», но американские военные командиры заявили, что следующим шагом Пхеньяна могут стать испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которые она остановила с 2017 года, наряду с испытаниями ядерной бомбы, - сообщают в издании.

Ранее в Северной Корее заявляли, что в случае, если переговоры завершить в указанные сроки не получится, то Трампа ждет "рождественский подарок". В прошлый раз, такой "подарок" США получили в 2017 году - испытания межконтинентальной баллистической ракеты в Северной Корее назвали презентом американцам Ко Дню независимости.

Трамп на вопрос журналистов, какой "подарок" в Северной Корее приготовили на этот раз, решил отшутиться, сказав, что это может быть ваза.

ИСТОЧНИК KP.RU