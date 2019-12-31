2019-12-31T13:08:47+03:00
Звезды

Новогодняя серия "Нового Простоквашино": "Союзмультфильм" выпустил свежий эпизод

В новогодней серии "Нового Простоквашино" собрали все атрибуты праздника - от корпоратива до долгожданного снега
Ольга МАТЫС
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В новогодней серии "Простоквашино" всё-таки пошёл снегВ новогодней серии "Простоквашино" всё-таки пошёл снегФото: Кадр видео
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Студия "Союзмультфильм" выпустила в Интернете новогоднюю серию мультфильма "Простоквашино". Режиссером эпизода стала лауреат Фестиваля анимационного кино в Суздале Софья Кравцова, а сама новая часть продолжения истории Дяди Фёдора и его друзей называется "Корпоратив". Именно такой праздник в конце года, избавляющий от скопившейся за 365 дней усталости, стал темой новогоднего выпуска, появившегося на официальном аккаунте "Союзмультфильма" на YouTube.

- Новый год - время не только считать литры молока, которые удалось надоить за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи. Преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном, - рассказали в пресс-службе анимационной студии. Среди новых героев в праздничной серии "Простоквашино" - няня сестрички Дяди Фёдора Маргарита Егоровна, которую для мультфильма озвучила народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева. Особенно интересно, что создатели нового эпизода мультфильма обратили внимание на непривычно теплую погоду этой зимой и в качестве новогоднего чуда все-таки устроили в Простоквашино снегопад.

Новые серии любимого мультфильма "Простоквашино" выпускаются с 2018 года. В создании образов полюбившихся героев принимают участие Гарик Сукачёв, Иван Охлобыстин, Антон Табаков, Юлия Меньшова и Николай Дроздов.

Новое Простоквашино 2019 Премьера 25-й серии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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