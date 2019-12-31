2019-12-31T12:44:09+03:00
Политика

Герхард Шрёдер назвал санкции США против "Северного потока-2" бесцеремонными

Экс-канцлер Германии подчеркнул, что Европа не должна мириться с ограничениями США
Ольга МАТЫС
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Бывший канцлер ФРГ, а сейчас председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер резко высказался по поводу американских санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Во время интервью немецкой газете "Neue Osnabrücker Zeitung" политик назвал попытки США ограничить Европу и Россию в энергетическом сотрудничестве "бесцеремонными" и "самонадеянными".

- Соединенные Штаты хотят определить, с кем мы можем и с кем не можем торговать. Мы не можем принять это. Мы не 51-й штат в Соединенных Штатах, - высказался Шрёдер. По его мнению, санкции США против стран, сотрудничающих с Россией в экономической области, являются вмешательством в их суверенные дела, вмешательством самым явным "с момента воссоединения Германии", чего ФРГ себе не позволяет, хотя поводов немало:

- Разве мы собираемся принять санкции против Соединенных Штатов в бундестаге с законом о защите прав человека на американо-мексиканской границе? Для этого же есть причины! - пофантазировал экс-канцлер.

Вокруг строительства трубопровода "Северный поток-2" всё ещё ведутся активные споры. Ранее сайт kp.ru рассказывал, что нынешний канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает возможность ответных санкций против США.

Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

ИСТОЧНИК KP.RU

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