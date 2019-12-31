Новый Год без детских травм, петард и "ватрушек": травматолог Центра Рошаля советует следить за детьми в праздники

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-31T12:44:42+03:00

Правила безопасного отдыха на Новый год должны быть ещё строже, чем в другое время. А не наоборот. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Детский травматолог, заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев рассказал, какие детские травмы наиболее распространены в новогоднюю пору, а также дал несколько советов, как их избежать. Увы, наравне с обычными проблемами, вроде бытовых травм ("упал с кровати") или острых пищевых отравлений, в праздники дети часто попадают в травмпункты с особыми, "новогодними" проблемами - ожоги от петард или повреждения из-за неосторожного веселья на праздничных гуляниях. Врач подчеркнул, что в первую очередь здоровье детей чаще всего находится в руках взрослых.

- Большую опасность представляет контрафактная пиротехническая продукция, которая может взорваться в руках раньше времени и нанести тяжелые повреждения ребенку вплоть до того, что ребенок может остаться инвалидом. Мы призываем родителей, во-первых, требовать соответствующие сертификаты при покупке петард, и, во-вторых, не позволять запускать петарды маленьким детям самостоятельно, - рассказал Александр Брянцев в разговоре с информагентством "Интерфакс".

Также детский травматолог не одобряет зимнее увлечение катанием на надувных "ватрушках" или "тюбингах" - из-за особой формы они теряют маневренность, на них уклониться от столкновения достаточно тяжело. Как итог - ребенок может получить травмы, которые иногда приводят даже к инвалидности. Брянцев посоветовал детям и взрослым "выбирать безопасные трассы для спуска на тюбинге, а лучше вообще отказаться от этого зимнего снаряда в пользу старых-добрых санок, которые гораздо более маневренные".

Ранее kp.ru рассказывал об основных правилах выбора новогодней пиротехники.

ИСТОЧНИК KP.RU