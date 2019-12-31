2019-12-31T13:00:31+03:00
В мире

Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа

Договор заключен сроком на год
Юлия САЛЬНИКОВА
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Контракт на поставку и транзит газа продлили на годКонтракт на поставку и транзит газа продлили на годФото: REUTERS
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Представители газовых предприятий России и Молдавии договорились об условиях продления контракта на год. Как сообщает ТАСС, главы предприятий «Молдовагаз» и «Газпром» подписали соглашение о продлении текущего соглашения на прежних условиях. О договоренности с российской компанией председатель «Молдовгаз» сообщил премьер-министру страны, об этом сообщает правительство Молдавии во вторник 31 декабря.

В последние дни декабря удалось достичь договоренностей еще по одному газовому соглашению - переговоры с украинской стороной завершились подписанием контракта сроком на пять лет.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что стороны аннулировали взаимные судебные претензии. Соглашение стало компромиссным и показало, что "можно договориться даже по самым сложным вопросам". Ранее "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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