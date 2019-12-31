Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа
Представители газовых предприятий России и Молдавии договорились об условиях продления контракта на год. Как сообщает ТАСС, главы предприятий «Молдовагаз» и «Газпром» подписали соглашение о продлении текущего соглашения на прежних условиях. О договоренности с российской компанией председатель «Молдовгаз» сообщил премьер-министру страны, об этом сообщает правительство Молдавии во вторник 31 декабря.
В последние дни декабря удалось достичь договоренностей еще по одному газовому соглашению - переговоры с украинской стороной завершились подписанием контракта сроком на пять лет.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что стороны аннулировали взаимные судебные претензии. Соглашение стало компромиссным и показало, что "можно договориться даже по самым сложным вопросам". Ранее "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU