Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-31T13:00:31+03:00

Контракт на поставку и транзит газа продлили на год Фото: REUTERS

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Представители газовых предприятий России и Молдавии договорились об условиях продления контракта на год. Как сообщает ТАСС, главы предприятий «Молдовагаз» и «Газпром» подписали соглашение о продлении текущего соглашения на прежних условиях. О договоренности с российской компанией председатель «Молдовгаз» сообщил премьер-министру страны, об этом сообщает правительство Молдавии во вторник 31 декабря.

В последние дни декабря удалось достичь договоренностей еще по одному газовому соглашению - переговоры с украинской стороной завершились подписанием контракта сроком на пять лет.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что стороны аннулировали взаимные судебные претензии. Соглашение стало компромиссным и показало, что "можно договориться даже по самым сложным вопросам". Ранее "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU